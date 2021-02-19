台國安團隊大地震　邱太三掌陸委會　陳明通任國安局長

台灣的總統府周五（19日）下午5時30分召開臨時記者會，發言人張惇涵公布多項台國安團隊的人事任命，其中法務部前部長邱太三將接任陸委會主委，現陸委會主委陳明通則轉任國安局長，現國安局長邱國正調任國防部長，現國防部長嚴德發則擔任國安會諮委。

資料顯示，現年65歲的陳明通是台大教授出身，是綠營內有名的「中國通」，曾擔任陸委會副主委，2007年接任陸委會主委，翌年5月卸任。2018年3月，陳明通獲台灣的蔡英文總統器重，再次擔任陸委會主委至今。此次調職後，他將是繼前局長許惠祐後，第2位非軍職出身的國安局長。

至於現年64歲的邱太三亦曾擔任陸委會副主委，蔡英文2016年上台後，他曾擔任法務部長、國安會諮委等職務，後因涉嫌協助名醫逃稅，向蔡英文請辭獲准。

另現年67歲的邱國正在蔡英文上台後，先後擔任參謀總長、退輔會主委等職務，2019年7月出任國安局長至今，是獲蔡英文倚重的軍系大將。至於現年68歲的嚴德發，因兩岸局勢愈來愈嚴峻，早在去年底就傳出倦勤，如今卸下國防部長，仍擔任國安會諮委，料未來將是蔡英文的重要幕僚。