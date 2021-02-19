法兩棲艦隊赴印太　或穿越台海針對華

法國海軍一支包括兩棲攻擊艦在內的兩棲戰備群，周四（18日）從土倫軍港出發展開為期半年的海外部署行動，在印太地區期間將兩度通過南海。指揮官受訪時表示，將採用最直接的航線前往日本，沒有排除艦隊穿越台海的可能性。

這支兩棲戰備群由兩棲攻擊艦雷電號及護衞艦敍爾庫夫號組成，部署地點分別是地中海、紅海、印度洋及西太平洋，途中停靠埃及、吉布提、印度、印尼、越南、日本、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡的港口，意味來回程均各通過南海一次。艦隊預計今年7月14日返抵土倫軍港，剛好趕及當天法國國慶巴士底日。

這次海外部署的目標分別是訓練新一代海軍軍官、在戰略利益地區部署作戰兵力、促進相互操作性及地區合作。軍方稱這不只是訓練任務，而是真正的作戰部署，作為法國在印太地區的防禦戰略，透過加強軍事部署及雙邊、地區合作活動，重申法方在區內的利益，艦隊將與美國、日本、澳洲、印度的海軍演習。

被問到是否計劃穿越台海時，雷電號艦長特朗尚（Arnaud Tranchant）沒有正面回應，僅表示：「我們將採用最直接的海上航線，但同時當然尊重國際法及航行途中鄰近領土的主權，但我必須承認我們還未查探在這個區域的路線。」他指部署印太地區，旨在加強與區內關鍵夥伴美國、日本、澳洲、印度的關係。