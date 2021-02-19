新聞背後︰東北出生率低　年輕一代外流　人口老化問題嚴重

內地近年出現生育斷崖，出生人口自2017年起一直下降，由1,725萬跌至前年的1,465萬。東北三省情況更為嚴峻，遼寧、吉林、黑龍江省在2019年的人口自然增長率，更跌至負數，加上年輕人口外流，人口老化問題嚴重，老年人口佔比高於全國平均水平。遼寧省常務副省長去年已在工作報告上，要求率先在東北地區全面放開人口生育限制。

近年，內地東北人口急劇下降，年輕人口外流不斷。據遼寧省去年披露的數字顯示，當地2019年的青壯年人口（16至59歲）較2018年減少41萬，惟同期人口自然流失僅3.5萬人。國家衞健委指出，東北地區人口總量減少，顯示區域經濟體制、產業結構、社會政策等系統性問題；生育政策對生育行為的影響大為減弱。

恒大經濟研究院院長任澤平近日發文，提到全國人大已在今年1月20日，要求各地清理不合時宜的計生法規；或可視為中央對未來生育政策的態度。任澤平認為，目前內地正在面臨育齡婦女數量快速減少、生育率大幅下滑、生育意願降低的情況。由於內地住房、教育、醫療和養老的負擔急升，導致適齡生育人口「生得起、養不起」。