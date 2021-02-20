內地外賣平台臨時增單量　車手質疑公司減派加班獎勵

內媒周五（19日）報道，外賣平台「餓了麽 」有余姓車手近日質疑公司政策，指對方在農曆新年期間臨時提高單量，令車手難以達標，變相降低加班獎勵。平台事後回應指，因過年後的訂單量回升，因此提高達標要求，並非惡意降低獎勵。

余某表示，平台除了會補貼每張訂單外，也推出額外的年終激勵，每次連續7日的7期獎勵；前5期普遍都是完成200多張訂單，但在第6期就忽然提升至360張。他坦言達標訂單量一下子升太多，預計過半車手都無法完成。據指，車手累計完成3期以上就能得到獎勵，完成愈多周期則有愈多獎勵。為此，他質疑平台是否故意降低額外的加班獎勵。

「餓了麽 」回應有關問題，提到調整達標訂單量是因活動設置的單量本來就是浮動，日均訂單量沒有劃一，過年後的訂單快速上升，因此車手在後來幾天接到的訂單也會增加。平台承認在部分城市及商圈的預估訂單量出現偏差，導致目標偏高；現已決定在本期結束後整理全國具偏差的區域名單予車手，並作出補償活動，另改善最後一期活動的訂單量設定，讓更多車手可獲得獎勵。