七國集團尋求應對「非市場導向」　透過G20與中國接觸

七大工業國集團（G7）視像峰會周五（19日）舉行，七國領袖在會後表示，將集體尋求協調應對中國的「非市場導向」做法，以確保公平的多邊全球貿易，包括透過二十國集團（G20）與中國接觸。同時，要讓2021年成為多邊主義的轉捩點。

G7領袖指出，為了支持所有人受益的公平互利的全球經濟體系，G7將與其他國家交往，特別是中國這種大型經濟體。G7將集體磋商應對「非市場導向」政策和行為，並在影響所有國家的全球重要議題上互相合作。

G7領袖同意合作對抗新冠疫情，主持會議的英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國承諾將大部份多餘的疫苗提供予世衞新冠疫苗保障機制（COVAX），G7則會為該計劃提供75億美元（約585億港元）撥款，為全球高危人士接種疫苗。同時，G7將繼續為經濟恢復提供財政支持，包括保障就業，實現強勁、可持續、均衡、廣泛復甦。

此外，日本首相菅義偉在會上表示，日本希望今年夏天順利舉辦東京奧運會及殘奧會，會後聲明指出，G7支持日本以安全且令人放心的形式舉辦奧運會，作為人類克服病毒的證明。