金企董事長獲提名成「黃金院士」　科技會評選準則引爭議

茅台集團總工程師、首席質量官王莉，日前獲提名為中國工程院院士貴州省候選人，被外界調侃為「白酒院士」。近日再有大型企業的負責人獲地方科協列入推薦名單，成為院士候選人。山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記陳玉民，獲山東省科學技術協會選為該省院士候選人，被外界諷刺為「黃金院士」。

山東省科學技術協會本月5日在官網，公布《關於2021年中國工程院院士山東省候選人擬推薦對象的公示》，顯示陳玉民位列11名候選人之一。外界質疑，王莉和陳玉民研究領域並無技術含量，認為貴州、山東兩地院士推薦過程有失客觀公正，引起利益輸送爭議。

山東科協周五（19日）回應稱，山東科協是按中國科協的標準和要求推薦的，相關標準和要求可在官網查閱。除陳玉民外，當地另一名大型企業的負責人亦在上述名單。中德合資企業隔而固（青島）振動控制有限公司董事、總經理尹學軍亦獲推薦。

資料顯示，現年59歲的陳玉民是安徽六安人，曾帶領公司成為全國最大的黃金生產企業，排全球黃金公司第10位，被評為「中國工業大獎」。在科研領域上，陳曾獲國家科技進步二等獎等。