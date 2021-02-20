男子玩密室逃脫受傷縫十多針　與店家協商醫療費用

「密室逃脫」遊戲在內地大受歡迎，內媒周五（19日）報道，在浙江杭州一家知名互聯網公司工作的孫先生，日前跟同事去城西一家密室逃脫玩，期間摔倒在地，左臉頰被一塊木板戳到受傷，縫了10多針，醫藥費花了超過5,000元（人民幣，下同，約5,990港元）。經多次溝通後，店家答應負責清創、縫針的醫療費用。孫先生指店家有些推諉責任。

孫生先接受內媒訪問時指，他和同事2月7日共12人到該店玩，分兩批進去，他是第一批。孫先生和同事選擇比較刺激恐怖的「瞳靈人」主題，一行人戴上護膝和護肘進入密室。但剛進入密室劇情開始沒多久，就因為驚嚇，有同事在前面摔倒，跑動中的孫先生也被絆倒。

孫先生稱臉上受了傷，導致現在沒有辦法正常工作，「我在公司負責對外的，臉傷成這樣，沒法出去見人了。」他同時評估受傷情況，疤痕需要做3次基礎治療，費用大概是1.5萬元（約1.79萬港元）。

店家負責人陳先生表示，店裏做充分安全措施，比如會包上海綿，加強緩衝，也提供護肘護膝等護具，入場須知也告知了玩家。孫先生磕傷的地方是個用來固定在門下防止門關閉的木板，在門框邊上。這塊門板並不是高風險的地方，不會包海綿。他指，事發後，有陪孫先生去醫院，縫針的費用也有賠付。當天玩的費用，等他縫針等處理以後，也可以退。至於整形祛疤費，公司需與孫先生協商。