台軍情局4退役官員被指成共諜　檢方向法院起訴

台灣的國防部軍情局退役上校張超然、退役少將岳志忠、退役上校周天慈等人，被指接受大陸金錢報酬及免費招待食宿旅遊等，向對方提供台軍情局退役人員的身份情報和情報資訊，退役上校王大旺亦被指受張吸納加入。台北地檢署周六（20日）依違反「國安法」、「國家情報工作法」起訴張男等4人。

台媒稱，張超然曾是台軍情局派駐北京偽裝成商人的台諜，隨後變節成「共諜」，為大陸來台發展組織。張去年被檢調約談時自稱是「台灣第一個特務去大陸的」，工作是為保衞台灣安全，強調自己是清白的。檢方起訴指，軍情局退役陸姓上校1999年在廣東深圳被捕，張奉命前往營救，因而結識廣東省國安廳官員「韋先生」。

張男隨後引薦台軍情局退役人員赴大陸與韋先生等人接觸，建立工作關係。岳男則在2012因兩岸關係趨緩想赴大陸探親，但擔心身份特殊會遭陸當局逮捕，向張男詢問意見。後者表示，只要與韋先生見面，承諾不會追究岳以前的事。

檢方調查後，認定張超然、周天慈涉犯《國安法》發展組織既遂罪；岳志忠要去吸納他人但未遂，仍觸犯發展組織未遂罪；王大旺則涉犯洩密罪，向法院起訴4人。