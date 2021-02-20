英揆約翰遜承諾支持港人　華促停干涉中國內政

英國首相約翰遜周五（19日）出席視像慕尼黑安全會議時表示，英方一貫反對中國鎮壓新疆維吾爾族人，又批評中方在香港實施《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，英國已向部分港人提供入籍途徑。中國駐英國大使館發言人指摘英方言論罔顧事實，中方強烈不滿和堅決反對，敦促英方認清和尊重事實，立即停止干涉中國內政，否則必是搬起石頭砸自己的腳。

約翰遜指，會持續採取行動支持香港人，為維吾爾族人發聲。中國駐英大使館發言人表示，英國有關中國在港推行《港區國安法》是違反《中英聯合聲明》的言論是完全站不住腳，英方曾明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人居英權，現時單方面改變安排，嚴重違背自身承諾、違反國際關係基本準則。中方已就此採取相應措施，並保留採取進一步措施的權利。

至於涉疆問題，發言人駁斥維吾爾族人「被鎮壓」完全是西方反華勢力編造的世紀謊言，英方以此為藉口對相關公司採取限制，完全違背國際關係基本準則、違反國際貿易規則和市場經濟原則，將損害包括英國在內的各國企業和消費者利益，中方將依法採取必要舉措維護自身合法權益。