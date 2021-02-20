譴責瞞疫禁播BBC　美國務卿布林肯斥中國為封閉國家

美國國務卿布林肯周五（19日）接受英國廣播公司（BBC）訪問，為上任後首次接受國際專訪。他批評中國拒絕公開新冠肺炎疫情源頭資訊，並譴責中國不受理BBC的境內廣播申請，形容中國為「世上其中一個最不開放的國家」，但拒絕表態是否杯葛明年的北京冬季奧運會。

布林肯指，美國重回國際舞台後，將全力參與解決新冠肺炎疫情、氣候變化和伊朗核問題等議題，一改前總統特朗普「美國優先」的外交政策。他表示，全球需建立一個更好的衞生保障制度，以便在疫情大流行前有所警覺；它要求各國保持透明及共享資訊，並允許在疫情爆發初期允許國際專家進入，但遺憾在中國沒有出現。

布林肯透露，美國撥出40億美元（約312億港元）援助世界衞生組織（WHO）主導的新冠疫苗保障聯盟（COVAX）計劃。他警告，若病毒持續存在和擴散將出現突變，疫情也會捲土重來。

布林肯指以往美國制裁伊朗政策失敗，重申與其他國家合作應對伊朗問題，包括其地區影響力和導彈計劃。美國也會審視阿富汗的政策，決定是否繼續撤軍，並和其他國家向塔利班施壓，要求對方兌現承諾，斷絕與恐怖組織阿蓋德的聯繫。布林肯形容，緬甸軍事政變是「歷史式民主進程的一場悲劇倒退」，密切關注事態發展。