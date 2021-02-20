德科學家稱「99.9%肯定」病毒源於武漢實驗室　外界斥無科學根據

新冠肺炎爆發至今一直未能追查病毒源頭，之前世界衞生組織（WHO）派專家小組遠赴中國湖北武漢調查疫源，其後稱由武漢實驗室洩露可能性極低。德國有物理學家就在10日後發表學術成果，宣稱「99.9%肯定」起源於武漢，惟有人指資料來源成疑，不應被看作科學研究。

漢堡大學物理學家威森丹赫爾（Roland Wiesendanger）在去年1月至12月進行研究，並提出多個論點證明病毒來自武漢實驗室。他指出，至今尚未能找出病毒的自然宿主，而蝙蝠傳人的中間宿主至今仍未能找到，顯示人畜共患病理論無科學根據。此外，武漢華南海鮮批發市場無售賣蝙蝠，蝙蝠洞穴又距離武漢2,000公里，牠們不可能攜毒飛入城市爆發疫情。

另一方面，他認為病毒是經具爭議性的獲得功能的突變研究（gain-of-function）演變，因有證據顯示，病毒對感染人類細胞並進行突變相當適應，並懷疑該實驗室有研究小組，一直長年進行病毒基因改造操作的實驗，讓此病毒在人體上更具傳染、危險及致命性，而首位染疫者有來自該實驗室，因此合理推論病毒是經實驗室的樣本傳播武漢市內。

德國科隆科學媒體中心總編輯斯托洛兹（Volker Stollorz）卻反駁，森丹赫爾的文章引述許多有問題的資料來源，並不能及不應該稱作科學研究。威森丹赫爾僅指文章並非供科研界閲覽，亦承認沒有科學家根據支持。