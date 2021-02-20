網紅博主詆毀中印衝突解放軍　遭警方刑事拘留

中印衝突暫告一段落，內地軍媒周五（19日）公開去年衝突畫面，並由中央軍委證實5名軍官士兵的傷亡消息。南京有網紅博主同日涉嫌發布詆毀貶損他們的惡意言論，隨後遭禁言1年，並將其兩個帳戶關閉。南京警方其後以涉嫌尋釁滋事罪將其刑事拘留。

擁有254萬網民追蹤的「辣筆小球」由南京一名仇姓男子經營，當時發布羞辱調侃陣亡士兵的言論，包括指「最大的官——團長活下來了，看來這個團長個性是「飛將+脫兔+神機+血路+強運」。他又稱，拯救營長的4名士兵都是因「營救」而立功，進去的人都犧牲了那肯定沒能救出來，説明陣亡人數不止4人；更讚揚印方勇於第一時間公布陣亡人數及名單，指從對方來看是他們贏了，代價也少了。

微博隨後按照公司政策，以發布時政有害內容為由，將其「辣筆小球」的帳戶禁言1年以作處罰，之後再按法律法規要求將該帳及其另一帳戶「球夜行」一同關閉。中共官方組織如共青團中央的官方微博，更發文表示「只恨官微不能罵髒話」。

另外，官媒《環球時報》引述消息人士指，中方對被丟下的印方人員根據實際條件給予醫療救治及生活保障，且將他們及其武器裝備歸還給印方，可謂仁至義盡。