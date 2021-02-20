南寧警方拘傳銷老總　揭看似光鮮背後真面目

廣西南寧警方日前在2021年打擊傳銷的行動中，拘捕1名傳銷A級老總魯某。他被捕後，向警方坦承這幾年深陷傳銷泥潭的經歷，同時也揭露傳銷看似光鮮亮麗背後的真實面目，不諱言：「所有的一切都是假的。」

魯某稱，在傳銷5年過程中，過得非常淒慘。傳銷地點居住環境惡劣，他偷跑外出租房，但沒有錢，只能居住400多元（人民幣，下同，約480港元）每月的出租屋，車也不經常開，加不起油。「我在當上老總之前，傳銷組織就讓我拉人頭，號稱每人投資6.98萬元（約8.36萬港元），回報1,040萬元（約1,245萬港元）。發財的機會，讓我感覺生活看到了希望，前程一片光明」。

直到被捕，魯某才看清傳銷的真面目，「所有的一切都是假的，現在你們也看到，我現在這種生活，非常拮据，不捨得吃，不捨得穿，把自己的親戚朋友都害了」。

在行動中，南寧市各級執法部門抽調1,180名人員，對市內重點區域、出租屋、城中村自建房、城鄉結合部以及遊走式傳銷活動，展開嚴厲打擊和地毯式清查整治，共清查335間出租屋，查獲16名傳銷人員。