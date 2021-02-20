陣亡官兵身世曝光　內媒還原4人生前足迹

中印邊境局勢暫時緩和，雙方軍隊各自後撤後，中國官方首度證實4名解放軍在去年加勒萬河谷衝突中陣亡，受到外界關注。內地多間傳媒走訪4名犧牲官兵的家鄉，還原他們生前的足迹。

陣亡官兵中，營長陳紅軍1987年在甘肅隴南市兩當縣的農村出生，經過刻苦學習，2009年於西北師範大學心理學專業畢業。雖然曾通過公安特警招錄考試，但他最終棄警從軍，後更成為全團乃至全師最年輕的營長之一。陳殉職之時，其31歲妻子已懷孕5個多月，最終兒子陳瀟楠去年10月25日平安出生，陳的妻子表示︰「我要把孩子好好養大，讓他成為像爸爸那樣的人。」

同樣年僅24歲的肖思遠、王焯冉都是來自河南。其中，肖來自新鄉市延津縣，家中排行老大，從小就備受家人痛愛，但他十分懂事，應徵入伍後，仍常常致電回家哄父母開心，自己的苦和累則隻字不提。去年5月7日，肖更趁母親節前夕為母親劉利霞發送微信紅包。犧牲前，肖與女友感情穩定，他還憧憬着未來迎娶女友，「給她做一輩子的菜」，難料心願不了，人已遠去。

至於王焯冉則來自漯河市黑龍潭鎮。其父王恒召透露，兒子2016年時瞞着家人，偷偷報名入伍，後來才告知家人「不去的話會後悔一輩子」。從軍4年間，王只在2018年回過一次家，當時全家都非常高興。父親王恒召事後透露，兒子原定去年9月會再回家，未料6月已犧牲。王在訣別書中寫道︰「爸媽，兒子不孝，可能沒法給你們養老送終了。如果有來生，我一定還給你們當兒子，好好報答你們。」

至於出生於2001年的陳祥榕是陣亡4人中最年輕的，老家位於福建寧德市屏南縣。其姊姊陳巧釵表示，弟弟從小就很獨立、有主見，很多時候更像是個哥哥般照顧一家老小，「不想給家裹添負擔」。她又指，當兵是弟弟自幼的志願，高中畢業後便報名參軍，還堅定表示要去就去最艱苦的地方；家人至今仍不敢把噩耗告知祖母，只能謊稱弟弟在前線立了功，被送去讀書，以後都不能常回家。