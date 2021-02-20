文旅部︰中文正式成為聯合國世界旅遊組織的官方語言

中國文旅部周六（20日）發布消息，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）和西班牙政府已正式通報，從今年1月25日起，中文正式成為UNWTO的官方語言之一，UNWTO更為此專門錄製了秘書長祖拉布·波洛利卡什維利的相關視頻，以示祝賀。

UNWTO是全球最具影響力的政府間國際旅遊組織，現有159個成員國，總部設在西班牙馬德里，中國則於1983年加入該組織。在2007年11月的UNWTO全體大會第17屆會議上，中方提議把中文列為該組織官方語言，獲大會採納，並通過對《世界旅遊組織章程》第38條的修正案，即「本組織的官方語言為阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文」。

根據UNWTO章程規定，該修正案經全體大會通過後，尚須三分之二以上成員國履行批准手續後，方可生效。自2007年修正案通過以來，為推動各成員國盡快履行批准手續，促成中文成為UNWTO官方語言早日生效，中方聯合UNWTO做了大量工作。至2021年1月，修正案批准國達到106個，符合法定數量，修正案才正式生效。