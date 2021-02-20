華春瑩質疑中國人為何不能用FB　網民︰我也想問

在周四（18日）的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩回應提問時，曾反問︰「為甚麽外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特（Twitter）和臉書（Facebook）呢？」事件引起輿論爭議，有內地網民宜言︰「我也想問問為甚麽？」

根據外交部官網，在當天的記者會上，香港中評社記者提到，美媒調查指「中國發起了可能是其首次全球虛假數字信息運動」，更指「2019年以來，中國在推特和臉書上的外交帳號數量分別增加了3倍和2倍」，詢問「中方有何評論」。

華春瑩反駁表示︰「說到推特帳號數量，不知道他們有沒有調查過有多少外國媒體和外交官使用微信、微博？為甚麽外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享信息、溝通交流的渠道而已。」

對此，內地網民爭議不斷，有網民認為華春瑩失言，直指「明知故問」、「不是中國的長城防火牆把推特和臉書禁了麽」。亦有網民調侃「華姐金句值得名垂青史」、「大陸人不能去牆外是事實吧？」