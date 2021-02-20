美媒︰傳螞蟻集團向當局妥協　將成為普通金融控股公司

阿里巴巴旗下互聯網金融公司螞蟻集團去年來港上市觸礁，美媒報道，近日傳出螞蟻集團已向監管機構妥協，將放棄成為主導內地金融創新的科企，將成為一間平平無奇的金融控股公司。報道又引述專家分析，政府嚴格監管涉及金融業務的科企，目的不是取締，而是讓金融科技公司不會取代傳統銀行業務，削弱國有銀行及其他商業銀行的影響力。

報道指，螞蟻集團以支付寶聞名，每月擁有超過7億活躍用戶，加上網上投資、保險和消費者貸款等業務，目前管理的資產規模達到6,350億美元（49,530億港元），惟近期受到監管機構各式各樣的管控，包括展開反壟斷調查，迫使螞蟻集團取消IPO。

報道引述消息指，螞蟻集團已與當局達成協議，將大幅增加儲備現金，或以其他方式削減消費者貸款業務規模，變相令螞蟻集團放棄成為主導內地金融創新的科企龍頭的宏願。該集團至今尚未就報道回應。

報道引述專家分析，中國科技巨頭快速增長，削弱了國有銀行及其他商業銀行的影響力，同時也削弱中國政府的力量，因此當局必與讓該些科企繼續受北京管控。專家強調，當局對科企的監管，反映「不想殺死下金蛋的雞」，但同時必須保持謹慎。