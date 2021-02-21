北大女生遭精神虐待後自殺亡　男友終被起訴

北京大學法學院大三女學生包麗，早前疑因被男友牟林翰發現她不是處女之身，結果遭牟精神折磨後，服藥自殺身亡。事件曝光後，引起輿論關注，包的母親上周六（20日）向內媒證實，案件上月移交至北京海淀區人民檢察院處理後，該院近日已依虐待罪，對牟林翰提起公訴。

綜合內媒此前報道，曾是北京大學學生會文藝部長的包麗，2017年與時任學生會執委副主席牟林翰認識，翌年墮入愛河。及後，牟得悉包並非處女後，多番侮辱、精神折磨，例如要求包稱呼自己為「主人」，在其身上紋「我是牟林翰的狗」，甚至要求她先懷孕再墮胎，及接受絕育手術等證明愛意。兩人多次爭執，但包離不開牟，最終2019年10月9日服藥自殺，經搶救後仍「腦死亡」，去年4月11日去世。

對於檢察院終對牟林翰提起公訴，包麗的母親坦言︰「得知這個消息後，我的內心反而很平靜，只要想到我的女兒已經去世了，我的心裏還是很痛，我的女兒怎樣都回不來了。」她又指，牟是被起訴虐待罪，惟從最新恢復的聊天紀錄看來，女兒是被牟逼死，故她希望檢方能以故意殺人罪起訴牟林翰。