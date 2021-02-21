婦人路經拆遷現場向特勤討水喝　遭打傷後索賠

山東青島市城陽區一名56歲孫姓婦人近日向內媒投訴，指她去年11月13日路過一個拆遷工地時，向維持秩序的街道特勤人員要水喝，結果發生爭執，她及其丈夫遭毆打，卻至今尚未收到道歉和賠償，警方已立案但未見調查結果。孫的家人向市長信箱反映此事，惟對方僅回覆，案件正進一步偵辦中。

孫婦透露，她事發當天上午駕駛一輛三輪電動車，外出回收廢品途中，經過拆遷現場時，被7名穿著黑色制服的特勤攔下。對方告知她不能通過後，她見對方提着一整袋礦泉水，於是討要一瓶水，結果被對方毆打。她致電魏姓丈夫，未料丈夫同樣受害。

經醫生檢查，孫和魏均有肋骨骨折。經鑑定，孫婦屬輕微傷，魏男則屬輕傷二級。警方認為符合立刑事案件標準。

沈家莊社區黨支部書記沈雲厚事後證實，兩人確實在拆遷現場被打傷，惟反指孫婦試圖強行通過警戒線，還出口罵人，才引發爭執。沈又稱，他事後曾帶同1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）現金前往慰問，惟對方索取60萬（約72萬港）或者一套房作賠償，故雙方至今未能調解。魏男則稱，他們最初確實曾提出這樣的訴求，但目前要求的賠償是36萬元（43.2萬元）。