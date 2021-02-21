電單車過年前後兩遭同一老婦撞倒　台車主︰太倒楣了

在同一個地點發生兩次車禍，且肇事者和受害人都是同一組人的機率，到底有多高？台灣高雄一名李姓男子近日在Facebook群組「爆廢公社」發文稱，他把自家的電單車停泊在家門前方，卻被一名老婦駕駛的電動車連續撞倒兩次，第一次賠償尚未談攏，又被撞第二次，直呼「太倒楣了」。

李男指出，他購入電單車花費了17萬元（新台幣，下同，約4.8萬港元），並將其停泊在家門前方。惟去年12月30日，老婦駕駛電動車逆向行駛時，未閃避車輛，而將其電單車撞倒。他報警後，警方經鑑定後，認為老婦要為事件負全責，雙方事後就賠償事宜協商。

惟賠償金尚未談攏，老婦又在上周五（19日）以相同方式，把電單車撞倒，此次更肇事逃逸，幸有閉路電視拍下事發經過。李男無奈表示，電單車兩次維修費用高達接近1.4萬元（約３,900港元）。

事件引起網民爭議，有網民表示「這阿婆似乎跟你有仇啊，很故意啊」、「是不是有甚麼事情去惹到阿婆？」、「注意看阿婆電動車的龍頭，根本故意轉的」。另有網民笑稱，「磁鐵，一定是有裝磁鐵」、「還以為同一影片」。