西安接連發現古代墓葬　學者︰考古人員短缺「挖不過來」

陝西西安市附近近期接運發現多座古墓，其中「西安鹹陽機場擴建發現3500餘座古墓」、「8號線已發現古墓1356座」等新聞接連登上網絡熱搜榜。惟有考古發現的同時，有學者坦言，目前全國從事考古發掘、有資質的人手太少，考古地點卻太多，「挖不過來了」，建議當局引入民間專業公司，在嚴格監管下進行考古發掘工作。

一位從事考古工作超過30年的資深學者指出，西安過去是13朝古都，生活着大量人口，從古至今，人選墓地，都不會離村莊城鎮太遠，加上如今的城市擴張至古代的墓葬區域，機場、地鐵等建設佔地面積又較大，故肯定會發現大量古墓，「機場那一帶地區，至今已發掘出近萬座古代墓葬」，而且當中有不少是高等級墓葬，包括帝陵。

根據資料顯示，陝西去年共展開各類考古項目179項，累計完成考古調查約609平方公里，考古勘探約1,180萬平方米，發掘古墓葬3,956座、古遺址10.58萬平方米。惟根據官方去年資料顯示，獲得國家文物局頒發「考古領隊資格」的總人數，包含已退休的也不足2,000人。有網民調侃「比施工隊更忙的是考古隊」、「西安修地鐵是考古為主，修地鐵為輔」。

上述學者指出，考古人員短缺是全國性問題，目前考古人員最多的是河南省，光是洛陽考古研究院已有180多名考古人員，惟陝西省現今只有4個具資質的考古單位，分別是陜西省考古研究院、西安市考古研究院、咸陽市考古研究所和寶雞市考古研究所，其中陜西省考古研究院只有110多人。他認為，目前無論是法律還是政策都有滯後性，在考古力量嚴重短缺下，當局應調整法律和政策，增加編制，或引入民間公司參與發掘，才能應付目前的狀況。