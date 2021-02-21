父子54日坦誠之旅　成功助孩子重拾學習幹勁

遼寧丹東東港市有一對父子本來關係如履薄冰，父親為修復親子關係，並讓孩子不再厭倦學習，不惜孤注一擲，開展54日的國內環遊之旅，希望透過朝夕相對，了解彼此，以解開心結。父親最後不負親友所望，兒子終於與其「化敵為友」，更成功令他提起回程歸家讀書的意願，一趟旅程令這名迷失的男孩重歸正途。

現年40歲的徐爸是一名攝影師，因工作的緣故，與其14歲、就讀初中二年級的兒子子程（化名）交流甚少，在疏於管教及家裏長輩的溺愛下，令子程性格更橫蠻叛逆，也怠慢了學習。徐爸曾一度表示，最不能接受的就是子程因欠交作業對家人撒謊。他得知持續嚴肅説教及責備亦無補於事後，決定脫離其他家人的干擾，定下尋訪古都的旅遊路線，駕着二手車與兒子展開獨處生活。

子程在旅程前，認為父親是「多餘無用」的，但在旅途中扭轉對父親的觀感，並立下發奮努力的宏願。在旅程中，二人互相依靠彼此，一同走訪各地、負責起居飲食，令他們的距離拉近。期間，兩父子更促膝長談，開始交換秘密，子程開始親近父親，並以朋友相稱相處。

父親坦言，旅程前，他本為子程帶來了作業，惟過程中，兒子一直無法對學習提起興趣，所以有一天向他提議，將學習小組同學聚集起來，並提供一間房間，以供他們周末時學習。子程立即欣然接受，答應會回去讀書。直到農曆新年前夕，子程終主動要求回家，說想讀書了。