台首批海巡艦完成TAIWAN新塗裝　將赴釣魚島等海域

中國海警船周日（21日）再度現身釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域，日本海上保安本部持續發出警告，要求立即駛離。另外，台灣的海岸巡防署艦艇陸續在舷側加塗裝「TAIWAN」字樣，首批完成新塗裝的4艘大型艦艇，將分別前往釣魚島及西北海域執行偵巡與護漁任務。

日本第11管區海上保安本部表示，4艘中國海警船周日清晨駛入日方宣稱領海外側的鄰接區，其中2艘在接近清晨5時進入釣魚島周邊海域。由於中國海警船一度試圖接近日本漁船，海上保安本部派出巡邏船前往確保漁船安全，並持續警告中國海警船立即駛離該海域。今次是中國海警船連續第2天進入相關海域，亦是今年來第9次。

另外，台海巡署為提升巡防艦艇在海上執法的識別度，今年1月起計劃在艦艇舷側增「TAIWAN」字樣，目前已完成新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦的塗裝，後續225艘大小型艦艇將在最短時間內陸續完成塗裝。

依台灣海巡署現有任務規劃，新北艦負責西北海域護漁任務；謀星艦負責北部海域，包括釣魚島等水域的巡邏任務；台東艦負責東部海域，因配備有水炮，也支援西北海域護漁任務；澎湖艦負責西南海域巡邏任務。已完成塗裝的艦艇將優先前往負責海域巡邏，各艦艇之間互相支援，輪流到各水域執行任務，新北艦等優先前往釣魚島等海域保護漁船。