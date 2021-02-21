上司涉賄省委書記　國企黨委前副書記李建美受查

雲南省委前書記秦光榮涉貪案餘波進一步擴大。省紀委監委周日（21日）通報，雲南省城市建設投資集團有限公司（國企，下稱雲南城投）黨委前副書記李建美，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，成農曆新年後首名受查的廳官。其前上司、雲南城投黨委前書記及董事長許雷，已因賄賂秦光榮而被開除公職和黨籍。

李建美現年63歲，早年進入雲南省開發投資有限公司，擔任人事政工部主任、經理，法律審計部經理等職務。2005年起，她先後任雲南城投黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事等要職，至2018年1月退休。她擔任雲南城投黨委副書記期間的上司為許雷，後者曾20次賄賂秦光榮。

秦光榮被指控在擔任公職期間，協助單位和個人在承攬工程、提拔職務等方面牟取利益，於2000年至2018年間，合共非法收受他人財物2,389萬餘元人民幣（約2,855萬港元）。秦於前年4月主動投案，上月判囚7年；許雷亦於前年5月自首。去年11月，雲南省紀委監委披露許雷行賄一案，點名批評雲南城投中23名高層，包括副董事長、副總裁等人，當時未有提及李建美涉案。