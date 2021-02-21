世衞專家：中國通報首例非準確　數月前或已有人染疫

湖北武漢2019年12月通報全球首宗新冠病毒確診後，世界衞生組織（WHO）日前派專家小組遠赴當地調查。美媒上周五（19日）報道，有「疫情大流行防範和應對獨立小組（IPPR）」成員指，有證據顯示疫情或早在9至11月已經爆發。

據《華爾街日報》引述世衞專家組成員、荷蘭病毒學家哥柏文斯（Marion Koopmans）報道，專家在研究13種病毒基因排序時，中方應得知與市場確診者的病例相似，但與市場中無染疫的人有些微不同。證據顯示，病毒很有可能已經在2019年11月中至12月初開始傳開，甚至可以追溯至9月。

另外，專家亦想取得12月前數個月的血液樣本，以用作進行抗體測試，並要求取得數千名不適者的原始數據，惟中方拒絕，僅提供在10月至12月期間，湖北223間醫院中的92名患者出現疑似新冠肺炎的病歷。

此前，有英國劍橋大學研究人員在研究病原體突變時，就指出病毒很可能早在2019年9月底至11月初傳播予人類；美國加州大學聖迭戈分校的演變生物學教授沃特海姆（Joel Wertheim）亦指，世衞發現在2019年12月的病毒傳播，與該校和亞利桑那州立大學出的模型非常類同。