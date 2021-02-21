東海局勢趨緊張　美日法艦艇聯合行動

中國本月起實施《海警法》允許對外國船隻使用武器，被指針對釣魚島主權爭議，導致東海局勢愈趨緊張。日本海上自衞隊一艘補給艦上周五（19日）在九州以西海域，同時為美法兩軍艦艇補給燃料，可能是牽制中方在區內的活動。

日本補給艦濱名號、美國神盾驅逐艦卡迪斯‧沃巴號、法國護衞艦牧月號參與行動，濱名號為美法軍艦補給燃料及物資。日本海上自衞隊上周六（20日）表示，行動旨在增進互相理解及提高戰術水平，這同時是日法《物資勞務相互提供協定》2019年生效後兩軍首次活動，它允許日本自衞隊與法軍互相融通物資。

美國海軍表示只要一有機會，就會與盟友整合、訓練、策劃，形容今次美日法艦艇同時進行海上補給，反映在西太平洋的統一行動。美國、日本、法國去年12月在沖之鳥島舉行反潛作戰演習，出動神盾驅逐艦、直升機母艦及核潛艇。法國向西太平洋派遣牧月號，目的是阻止北韓船隻的海上轉移貨物走私活動。

在美國積極拉攏下，愈來愈多歐洲國家向西太平洋派遣艦艇，被指聯手制衡中國，包括英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群、法國雷電號兩棲戰備群等。此外，法國國防部長帕利日前透露，部署西太平洋的核潛艇翡翠號在南海巡邏。