3名確診者感染巴西變種病毒　台料獲4500萬劑新冠疫苗

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（21日）表示，當地有3名台籍確診個案，經實驗室確認為巴西變種病毒株感染者。指揮官陳時中宣布，因應巴西疫情嚴峻，周三（24日）起抵台的入境者，14天內曾有巴西旅遊史或在當地轉機的旅客，入境後一律入住集中檢疫所且需採檢。

陳時中表示，確診個案均為台灣籍，長期居住在巴西，上月20日舉家搭機返台，在住處居家檢疫期間陸續出現發燒及喉嚨痛等症狀，經通報後採檢確診，是一宗境外輸入家庭群聚個案。他又指出，至周三起，所有具巴西旅遊史的旅客於檢疫期滿前將再次採檢，如沒有染疫返家接續完成7天自主健康管理。他預計3月後可望放寬邊境管制措施，包括外籍人士入境禁令。

在新冠疫苗方面，陳時中指出台灣整體疫苗購買量約在3,000萬至4,500萬劑，目前已透過國際管道買到1,981萬劑，台灣2間疫苗廠各有1,000萬劑，加上目前與德國BioNTech洽購的500萬劑疫苗，已達上述最多劑量。他強調目前台產疫苗的佔比較少，但未來會朝自給自足發展穩定產量；雖然台灣接種疫苗的時程比其他國家及地區慢，但可以觀察疫苗在各國的施打成果、不良反應、有效族群等。

針對首批疫苗最快在月底前抵台，外界關注台灣的蔡英文總統會否帶頭接種。陳時中表示，會尊重醫療小組的專業意見，畢竟總統是負責台灣的重責大任，指揮中心會提供安全數據給醫療小組作正確的醫療判斷。而台行政院長蘇貞昌則列在第二優先順位，希望蘇貞昌能打則打。