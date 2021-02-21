台海巡上士詐取商船載運費用　判囚4年

台灣的海巡署警衞隊1名已汰除的謝姓上士，早前遭控在2018年間，承辦「其他單位商請海巡委託商船載運貨櫃」業務，涉從中詐取運費共24萬元（新台幣，下同，約6.5萬港元）。台灣的高等法院高雄分院二審認定謝男的行為涉及貪贓枉法，以權謀私，嚴重危害軍方廉潔形象，依公務員利用職務機會詐取財物罪判其4年有期徒刑。

謝男在2018年7月時任職海巡署東南沙分署後勤科辦事員期間，積欠親友15萬元（約4.05萬港元）。台南一間營造公司承包東沙環境景觀等工程，要運約5個貨櫃的重型機械至東沙群島，謝男誆稱費用為1個貨櫃4萬元（約1.12萬港元），收取總共16萬元（約4.5萬港元）。同年8月，他又謊稱載運的機械佔用貨櫃空間多，向營造公司再詐騙4萬元，業者發現收據有塗改痕迹，當場拒絕謝男再交錢的要求。

另在2018年9月間，台灣大學大氣科學系執行「南海國際科學研究設施建置與管理」研究計劃，欲運4個貨櫃，謝姓男子謊稱1個貨櫃9萬元（約2.52萬港元），校方匯款後察覺不對，向海巡舉報，讓謝的不法行徑曝光，他在調查期間就匯款繳回不法所得。

判決指出，依「東、南沙商船運輸貨品管製作業規定」，海巡東南沙分署與航運公司簽訂委託運輸契約，以每航次為單位計價，費用是匯至公庫帳戶，完成載運後，海巡再付給航運公司。法院認為，被告接連對台大、營造商詐財，更變造匯款單欺騙親戚，不宜緩刑，改判4年重刑。