旅客獨遊上海迪士尼　劇場上台毆打兼辱罵演員引關注

上海市一名35歲管姓女子，上周六（20日）獨自遊覽上海迪士尼樂園期間，突然在劇場內大鬧，不但上台毆打演員，下台後還大罵︰「你這個豬，不配當中國人！」事件周日（21日）曝光後，引起輿論關注。警方同日通報，管女事後確診急性精神病障礙，已被醫院收治。

從網傳短片可見，多名演員在台上表演期間，管女突然走到台上，拍打其中一名演員的頭部，自行走下台時，仍破口大罵︰「叫你狂，把自己當中國人，你看那樣子！下次再敢當着大家的面脫褲子、抽鞭子試試看！你個豬！美國人的豬！」台上演員均被管女的行為嚇呆，未有任何反應。

知情網民透露，現場職員及後試圖勸喻管女離開不果，最終只能取消演出；又指在正式演出前，大廳曾有暖場表演，基於搞笑目的和劇情需要，出現「脫褲子」和「抽鞭子」場景，懷疑管女認為表演會影響孩子的「正確價值觀」，因此上台打人。

警方通報則指，警員依法傳喚管女調查時，發現她思維混亂、語無倫次；與家屬聯繫後，認為她有疑似精神疾病症狀，遂將其送到精神衞生中心診斷，確診後交由醫院收治，事件未造成劇場表演人員受傷。