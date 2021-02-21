中央一號文件公布　提出復興民族振興鄉村

中共中央、國務院周日（21日）發布2021年中央一號文件，強調應把「全面推進鄉村振興」為實現中華民族偉大復興的一項重大任務，把解決「三農（農業、農村、農民）」問題作為全黨工作重中之重，舉全黨全社會之力加快農業農村現代化。中央一號文件已連續18年要求做好「三農」。

文件提出，應在2021年深入推進農業供給側結構性改革，令糧食播種面積保持穩定、產量達到1.3萬億斤以上；生豬產業平穩發展，進一步提高農產品質量和食品安全水平，農民收入增長繼續快於城鎮居民；並推進農村改革重點任務，啟動農業農村現代化規劃。

至2025年，農業農村現代化取得重要進展，初步實現農業基礎設施現代化、農村生活設施便利化，令城鄉基本公共服務水平明顯提高。同時，文件又要各地部門要更加穩固農業基礎，保障糧食和重要的農產品供應，優化農業生產結構和區域布局，提升農業質量效益和競爭力，供有條件的地區率先實現農業現代化。

文件又提到，要鞏固及拓展脫貧攻堅成果，縮小城鄉居民收入差距。農村生產生活方式綠色轉型取得積極進展，持續減少使用化肥農藥量，讓生態環境得到改善。近年，鄉村建設行動取得明顯成效，鄉村面貌發生明顯變化，文明程度亦得到新提升，讓農村發展安全保障更加有力。