美媒稱Clubhouse用華製伺服器　籲中國用戶謹言

語音社交平台Clubhouse早前遭中國封鎖，但仍有不少網民「翻牆」使用。但有美媒引述專家指出，Clubhouse使用的是中國製伺服器，在平台上發布的內容有機會被截取，不建議在上述平台上就敏感的議題發表言論。

報道引述史丹福大學網絡觀測平台（Stanford Internet Observatory）主任、Facebook前首席安全官斯塔莫斯（Alex Stamos）表示，有研究人員發現，總部位於上海的中國業者聲網（Agora），是為Clubhouse提供技術支持的廠商，後者的伺服器亦由中國科技業者生產，可用來處理用戶語音交談數據。Clubhouse的用戶及聊天室的ID都是採用未加密的方式以明文傳輸，所以容易被上述廠商攔截。

專家又提到，聲網或有登入Clubhouse用戶語音原始數據的權限，並將權限轉讓給政府機構。而聊天室的資料亦曾被傳送至聲網後台的伺服器中。他指出，這並不代表Clubhouse的安全性存在缺陷，但強調它只是一個社交媒體，其設計不是為了抵擋「潛在的敵對意圖」，遂不建議因中國的網絡安全陷入不利處境的個人，在Clubhouse進行敏感對話。