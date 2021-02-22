電動平衡車顯多重隱憂　不合格率竟近7成

內地民眾近年來使用電動平衡車的需求急增，但交通事故的數目也有上升趨勢，引發安全問題的憂慮。內地官媒周日（21日）報道，上海市場監管局就公布了就電動平衡車產品的質量監督發表調查結果，按15個項目作檢查，發現20款的樣本中存在6項質量問題，不合格率達65%。

當局分別在門市抽樣兩款，另在購物平台抽樣18款，當中發現它們存在防水性能、抗鹽霧腐蝕、超速保護、駐坡能力及保護、充電鎖止及防飛轉保護的風險。電動平衡車沒有油門及煞車，純碎依靠用家的身體傾斜程度，容易造成人體安全意外。在騎行過程中，若沒有發出警告聲響則不合格、在規定的斜坡上無法停駐則存在風險。

另外，若一旦遇上陡坡、台階或大的凹陷，根本無法騎過去，用家需要扛起車輛避開上述陷阱，才能繼續乘車前行；有樣本更不符合超速保護，用家可能會不知覺超速駕駛，引起安全問題。如果車輛沒有在提起的5秒內停止轉動則不合格，充電時亦不可開機行駛，一面弄傷自己或別人，惟樣本中仍有部分不達標。

負責檢測的蘇州市產品質量監督檢驗院的工程師袁致煥指，產品所謂標榜代步、出行等宣傳語有誤導消費者的作用，其實產品只是一種運動娛樂設備，並非交通工具。據指，電動平衡車在2019年的年產量就將近400萬，直至現在生產的企業已近1,000間，主要集中在浙江、廣東及江蘇三省。