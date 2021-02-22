官媒揭多間醫院騙取醫保基金　醫保卡如提款卡任意刷

有醫院騙老人住院，已達詐取醫保基金的目的。

內地官媒周日（21日）報道，安徽省最近有醫療機構知法犯法，為騙取醫療基金不惜借老百姓「過橋」，隨意開藥、拉攏無病或輕症患者住院。經國家醫保局及公安部調查，市省兩級聯合督導組對涉事4間醫院調查，並報銷其醫療保險報銷的資格。

報道指，市民只要持醫保卡到醫院，無論「得甚麼病、拿甚麼藥、誰來體檢」，患者都可隨意「下單」。官媒記者曾深入合肥市安徽中醫藥大學第三附屬醫院，假裝成患者入內調查，護士當時向其説道：「這些話心裏有數不能講，講出去就屬於違法了」，可見醫護人員有失醫德，明知故犯。

醫護與患者交流時常説出「掛床」一詞，即使假住院，為不需要住院或者是患小病的患者下單住院，然後稱要進行一系列高額度的檢查，讓病人的醫療費用達到一定金額後可享受報銷，院方便可騙取醫保基金。

江蘇淮安仁濟醫院更以100元（人民幣，下同，約120港元）的套餐吸引老人住院，當中標榜包吃包住包看病。當地部門查明事件後，決定向院方追回33萬元（約39萬港元）贓款。此外，遼寧、上海等都有同樣醫保詐騙個案；不少地方的藥店更猶如大超市售賣生活用品，最後用醫保卡結帳。