王毅促美撤不合理關稅　停助台灣新疆香港分離勢力

中國國務委員兼外長王毅周一（22日）出席外交部舉行的論壇時表示，中美關係過去幾年脫離了正常軌道，陷入建交以來最困難的局面。他認為，中美關係要撥亂反正，重回正軌，首先需要打破由各種對華錯誤認知而人為砌起的高牆。他又敦促美國立即停止支持涉及台灣、新疆和香港等的分離勢力，為兩國合作提供必要條件。

今次是美國總統拜登上台後，王毅首次就中美關係發表重要講話。王毅在名為「對話合作，管控分歧推動中美關係重回正軌」的藍廳論壇上致開幕詞，稱美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策作出嚴重誤判和歪曲解釋，藉此出台的各種遏制打壓行徑，給兩國關係造成難以估量的傷害。他強調，面對此起彼伏的地區熱點和層出不窮的全球性挑戰，中美需要合作的領域不是變少，而是更多；可以合作空間不是變窄，而是更寬。

王毅強調，中方一貫尊重美國人民的自主選擇，無意挑戰或取代美國，願和平共處，共同發展。但中方希望美方也能尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中共和中國政治制度抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。他強調，新疆、西藏等是中國人權進步的典範，中國是始終堅持並發展人民民主的國家；又認為做到真正的相互尊重，中美關係改善和發展才能行穩致遠。

提到中美雙方未來合作和交往，王毅提出三個放棄和兩個解除，包括放棄對中國產品加徵不合理關稅；放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁；放棄對中國科技進步進行無理打壓；盡快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制；解除對美國地方政府及各界對華交往的阻嚇，鼓勵和支持兩國恢復高校、研究機構、留學生等正常的人文交流項目。

王毅認為，中美現在應按照兩國領導於本月11日通話的精神，激活或建立各領域、各層面的對話機制，坦誠對話，準確把握彼此的政策意圖，釐清中美關係的主要癥結，探尋管控敏感問題、化解風險障礙的有效途徑。他敦促美國新一屆政府能順應歷史潮流，看清世界大勢，摒棄各種偏見，避免無端猜忌，推動對華政策回歸理性。