兩會期間郵遞實施二次安檢　司機全接種新冠疫苗

第十三屆全國人民代表大會第四次會議和政協第十三屆全國委員會第四次會議（下稱兩會），分別於下周五及四（3月5及4日）在北京召開。國家郵政局近日發通知稱，周四（2月25日）至會議閉幕翌日期間，將對進京郵件速遞實施投遞前二次安檢。北京交通管理部門周日（2月21日）對服務兩會的車輛進行全面檢查，並自本月初起已替所有司機接種新冠疫苗。

國家郵政局表示，為保障全國兩會期間寄遞服務安全，當局將聯同公安、國家安全部門等，督促寄遞企業全力查堵涉槍械爆炸、色情、非法、危險化學品等禁寄物品，嚴防不法分子將危險物品運入北京。自周四至下周六（3月6日），各企業要對進京郵件速遞加強落實收寄驗視、實名收寄、過機安檢3項制度。任何郵件速遞如無安檢標識，將一律退回，不予中轉投遞。

周日在北京大屯的亞運村機動車檢測場，北京市交通管理部門對北汽出租汽車集團（下稱北汽）為兩會服務的469輛車逐一檢查，重點檢查項目包括車輛外觀、轉向、制動、燈具、輪胎及車輛是否配備滅火器等。而今年參與兩會服務的司機也經過層層選拔和政治審查，都有多年執行重大活動的經驗。據知北汽專門對司機進行了防火、防盜、防恐、防暴特別是疫情防控等培訓，另每名司機也簽訂了交通安全責任書。