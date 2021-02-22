美防長稱華崛起成威脅　拉攏北約應對

北約成員國上周三（17日）在比利時舉行網上防長級會議，美國防長奧斯汀在會上形容中國是「進逼的威脅」。美媒指美方試圖動員各主要成員國威懾中國，並利用北約及其盟國的衞星定位中國導彈，但俄羅斯傳媒指以目前中俄的軍事和政治關係，離抗衡北約還有很遠距離。

奧斯汀上周五（19日）就會議內容向記者稱，北約面臨的挑戰包括俄羅斯破壞穩定的行為、中國崛起、恐怖主義以及新冠疫情和氣候變化等全球挑戰。他表示，歡迎北約認識到中國日益增長的影響力和國際政策，給跨大西洋安全帶來挑戰，並期待與盟友一同努力應對。被問及中美是否存在合作的可能性時，奧斯汀稱毫無疑問兩國在一些領域有共同利益並可能有接觸，但強調任何接觸都必須以促進美國的利益為大前提。

美國雜誌《國家利益》周日（21日）報道稱，隨着衞星和網絡技術發展，全球之間的聯繫不斷提高，北約「沒有理由不對太平洋地區施加影響」。報道提出，北約成員國可以利用自身軍事力量的全球部署，在亞太地區進行聯合演習訓練，更可利用太空和互聯網技術打破地理防區的限制，利用衞星幫助定位中國的導彈，甚至直接追蹤中國的行動和部署。

俄媒引述當地民調機構近日訪問了1,600人，了解他們對中美和歐盟三大政治實體的看法，結果75%受訪者對中國給予正面評價，較10年前大為提升；相反僅約40%和45%受訪者對美國和歐盟持正面和積極態度，較以往下降。但有分析指，儘管目前中俄關係非常緊密，但兩國距離挑戰歐盟或北約等國際組織的影響力，還有很長的路要走。