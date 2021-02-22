農業農村部稱糧食庫存充裕　豬價料下半年恢復正常

中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健周一（22日）表示，內地糧食產量去年創歷史新高，目前糧食庫存非常充裕，糧食安全完全有保障。他又指，豬肉市場供應最緊張的時期大致已經過去，預計下半年生豬的出欄和豬肉的供應將逐步恢復正常。

國務院周日（21日）公布中央今年第一號文件，強調要全面推進鄉村振興，當中提到保障糧食和重要的農產品供應。國新辦於周一舉行新聞發布會介紹有關情況時，有記者問及當前中國糧食安全形勢，以及政府今年保障糧食安全的措施。唐仁健表示，中國去年糧食產量將近6,700億公斤，較前一年增了50多億公斤。

被問及近期豬價上漲，農業農村部在保障生豬生產和供應方面做了哪些工作時，唐稱該部門從去年開始便採取多項措施來支持恢復生豬的產能，截至去年底生豬存欄已恢復到2017年的92%以上。他指下一步隨着新增的生豬產能陸續兌現，豬肉市場供需關係將愈來愈寬鬆。預計今年3月前後，生豬存欄將較去年同期增加約四成；到6月前後更可恢復到正常水平。

另於當日新聞發布會上，國新辦新聞局局長、新聞發言人陳文俊首度亮相。據本月9日國新辦公布中央國家機關和地方新聞發言人名單，國新辦新聞發言人增至4人，除陳文俊外，分別為中宣部副部長、國新辦主任徐麟，國新辦新聞局副局長壽小麗和邢慧娜。除了徐麟之外，其餘3人均首次出現在名單上。