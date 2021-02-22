台軍連續兩個月密集演習　或應對解放軍活動

台灣的海軍和空軍周一（22日）均在西南外圍海空域進行演訓，據指是次演訓雖然是例行安排，但由於地點為解放軍艦機近期頻繁活動的區域，因此格外惹人關注。

據海軍司令部本月1日發出的「空層空域操演」通知，周一下午1時至3時30分，空軍戰機在中央山脈的空域進行飛行訓練，讓海軍艦隊展開搜索與追蹤；同日下午2時至3時30分海軍艦隊展開防空演習，最大高度為5,000呎至1.3萬呎。通告呼籲飛機、漁民、船隻於該時段避免駛入管制區域，以策安全。

空軍司令部上月亦發布「對空（海）實彈射擊」通知，內容指周一至周五（26日）每日上午7時許到下午5時的部分時間，將進行防空火炮、導彈等武器射擊演習，地區包括高雄外海、蘭嶼附近空域、嘉義外海、花蓮及台東外海、台南和高雄外海、台中外海、新竹外海、桃園外海，最大彈道高度介乎1.2萬呎至3.7萬呎。

早前報道指，台灣的中山科學研究院也將於周二（23日）至周三（24日）、下月3及4日，在東部花蓮外海到綠島一帶進行特種導彈測試。海巡署將分別在下月1日和23日於東沙島與南沙太平島，進行今年度首季全島防衞火炮武器對海實彈射擊演訓。有台媒指，該島目前仍駐有因應區域情勢而轉移訓練的台海軍陸戰隊等部隊，因此台軍有可能參與演習。

據Facebook「台灣西南空域」顯示，周一在台灣西南方近汕頭澄海空域，有解放軍機活動，恒春空軍升空戒備並廣播要求對方離開。另據關注軍機動態的Twitter帳號「CANUK78」指出，美國海軍一架EP3E偵察機則在台灣南部自東向西飛越巴士海峽。