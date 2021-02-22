國藥今年生產10億劑新冠疫苗　智庫憂內地低估競爭

內地陸續為民眾接種新冠疫苗，中國醫藥集團有限公司董事長、黨委書記劉敬楨近日受訪表示，國藥集團今年可生產10億劑新冠疫苗，充分供應市場。有內地民間智庫則認為，內地新冠疫苗面臨產能及購買力不足，有低估「疫苗戰爭」的危險，要加快步伐，避免因疫苗接種不足而被劃入「缺乏免疫力的世界」。

劉敬楨表示，目前國藥集團一及二期工程加起來，新冠疫苗產能能充分供應市場；又指疫情後大家健康意識不斷增強，醫藥行業迎來新發展機遇，其中生物製品、創新藥、醫療器械、中醫藥等領域是未來的重點發展方向。國藥集團今年計劃投入35億元人民幣（約42億港元），聚焦新藥研發創新、臨床研究、重點品種產業化等方面。

他又指，國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗已在全球使用了4,300多萬劑次，其中國內超過3,400萬劑次。他表示，3至17歲人士臨床試驗各方面的效果和18至59歲人士基本沒太大差別，相信3至17歲人士很快會開始接種新冠疫苗。

內地非政府公共政策和經濟政策研究機構「安邦智庫」（ANBOUND）近期發文指，疫苗幾乎成為全球對抗新冠疫情的唯一希望，各國必須在今年春天前在有限產能下搶到足夠疫苗，但內地可能低估了「疫苗戰爭」的危險。文章指，內地早期爭先在疫苗研發上高調宣布取得成功，卻在疫苗真正進入試驗期後轉為低調，表明疫苗研發可能並不順利；而內地和國際社會對疫情都有敏感的政治反應，令外界不太願意與內地配合。內地還要向其他發展中國家提供疫苗，卻很難自由進口各種國外防疫藥物及疫苗，在滿足全國疫苗需求和疫苗有效性方面面臨不少挑戰。