女子跟車搬家途中跳車身亡　家屬揭司機多次繞道

內地搬運平台「貨拉拉」（香港稱「Lalamove」）近日傳出離奇事故，湖南長沙一名女子使用平台的搬家貨運服務，乘搭客貨車時跳車身亡。死者家屬質疑其的跳車原因，指乘車期間發生不為人知的事情，更透露涉事的周姓司機駕駛時曾多次偏離導航，但警方最後拘留他三天便將其釋放，案件調查至今仍未交代詳情。

內媒周一（22日）報道，案發於本月6日晚9時左右，23歲死者車莎莎當日乘搭周男駕駛的客貨車，車輛6分鐘後行駛至岳麓區曲苑路段，警方便接獲周男報警稱乘客跳車自殺，身受重傷的莎莎當晚經4小時搶救暫時脫離生命危險，但後續因傷情惡化終在本月10日離世，而車女離奇跳車尋死一事引發社會關注。

據死者大學好友表示，莎莎早在年初透露過打算搬家，想找一個離公司近、又可以養狗的房子。事發當晚上7時許，莎莎曾在微信給好友們發訊息，提及為即將飼養的小狗取名字。死者家屬又指出，莎莎當晚才剛與家人和同事先後通電話，從其言行來看，不認為她有尋死的想法。「這短短的6分鐘之內，發生了甚麼？」莎莎的家屬對此感到疑惑，又透露從出發地點到新公寓不足10公里車程，周男曾多次繞道且三次偏離導航，惟警方最後因證據不足而釋放當事人。

貨拉拉在周日發布聲明，指公司已在本月8日成立專項小組負責，翌日與莎莎的家屬取得聯繫，其後更與他們見面溝通善後事宜，但意見未能達成一致。莎莎的家屬卻反映，貨拉拉的回應避實就虛，拒絕承擔任何責任；而直到莎莎去世，司機及平台工作人員一直未有探望。內媒記者嘗試多次聯繫貨拉拉，對方表示目前正配合警方做調查取證工作，惟涉事客服車車上未有安車行車紀錄儀，遂未未能得知車上發生的事，但公司承諾之後會持續提升安全監管措施。