台今零新增確診個案　高鐵3月起解除禁食令

陳時中宣布，高鐵下月起可恢復車廂上飲食。

台灣周一（22日）沒有新冠肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，下月會繼續實施針對疫情而設的秋冬專案，入境者在登機前仍需出示3日內的檢驗報告，市民前往八大場所仍需戴口罩等。但高鐵方面自3月1日起可恢復車廂上飲食，至於台鐵則需待指揮中心與相關單位後討論決定。

陳時中指出，為確保防疫安全，3月1日後，將持續邊境檢疫重要措施。搭機入境的旅客應出示表定航班前3日內的核酸檢驗報告」，事前安排入境後之檢疫居所，一人一戶居家檢疫，並由民航局導督各航空公司確實把關。針對會否縮短外籍商務人士檢疫天數，陳時中表示，居家檢疫14天完成後，會視乎特別情況才會安排採檢。

社區防疫方面，當局持續實施出入「醫療照護、公共交通、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關」等8大類場所佩戴口罩規定，經勸導不聽者依法罰款最高1.5萬新台幣（約4,230港元），戶外場所、公共集會場所應採人數總量管制，確保維持社交距離。