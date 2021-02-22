胡昌升當選黑龍江省長　三省5副省長同日履新

內地十三屆全國政協委員會、全國人民代表大會第四次會議3月初召開，各省陸續公布人事任命。其中在黑龍江，現任省委副書記、黨組書記胡昌升，周一（22日）當選為省長，接替在去年升任商務部黨組書記、部長的王文濤。同日，山東、河北、湖北亦分別公布副省長任命。

胡昌升現年58歲，江西高安人，曾任四川省甘孜藏族自治州委書記；遂寧市委副書記、市長；青海省委常委、組織部部長等。2020年起任福建省委副書記、廈門市委書記；2021年1月29日剛調任黑龍江省委副書記。

山東同日公布兩名副省長履新，分別為濟寧市委書記、市人大常委會主任傅明先，以及北京市通州區委書記曾贊榮。二人是為接替在同日辭去職務的于國安，以及在1月28日辭職的任愛榮。其中，于國安在2月5日已當選山東省政協副主席。

河北同日亦公布兩名副省長履新，分別為河北省委常委、黨組成員張國華，以及國家發展改革委國民經濟綜合司司長兼委新聞發言人嚴鵬程。二人是為接替在1月22日被開除黨籍和公職的李謙，以及於去年11月27日辭任的陳剛。其中，嚴鵬程已在2月17日獲補選為省十三屆人大代表。

湖北同日公布，恩施州委書記柯俊，履新湖北省人民政府副省長，接替去年6月調任廣西壯族自治區黨委常委、政法委書記的曾欣。