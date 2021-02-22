內地探險家墮冰瀑亡　官方證實為意外失蹤

被稱為「西藏冒險王」的四川廣安男子王相軍，去年12月在西藏外出拍片時，意外跌落冰河後失蹤，遺體至今未被尋獲。西藏那曲市嘉黎縣公安局周一（22日）通報，經鑑定證實王為意外落水失蹤，外傳他遭人謀殺的傳聞並無事實根據。

通報指，王、左二人去年12月19日晚自行駕車至依嘎冰川旁空地及夜宿車內，翌日前往冰川拍片。為追求影片效果，左男按王的要求拍攝他在岩壁上「小跑及回頭動作」的片段，惟王突然失足滑入水中。左男多次施救無果，找來附近工地人員協助，返回時已不見王的蹤影，遂報警求助。警方事後累計動員120餘人次展開7次搜救，但因地形複雜、水流湍急，至今仍無法尋獲失蹤的王相軍。

此前，網傳一段經過降噪處理的王相軍探險影片，當中錄到可疑對話，包括「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「他死就死，拿我的錘」等，令人猜測王或被謀殺。縣公安局回應，該局成立專責調查小組，歷時20天走訪6個省市，調查80人，並赴現場勘查2次，調取多段閉路電視畫面及手機影片，確認全案為意外事件。

公安局表示，經依法調取網傳的涉事影片並送專業機構鑑定後，發現該影片為王相軍本人在去年12月10日拍攝，聲音主要為流水生聲、腳步聲、衣物摩擦聲等，但沒有檢測到此前網民指出的有效語音，且拍攝位置在林芝市波密縣易貢鄉恰青冰川，與其落水的地點直線距離115公里，車程900多公里，因此認定此案為意外、與影片無關。