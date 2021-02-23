男子持刀挾持3歲女孩與警對峙　獲刑6年2個月

四川綿陽市一名何姓男子，去年衝進城區一屋苑內，持刀挾持一名3歲女孩並與警方對峙，他後經民警規勸將女孩釋放，未有造成人員傷亡。案件近日在涪城區人民法院一審判決，何男犯綁架罪、妨害公務罪，被判處6年2個月有期徒刑，並罰款5,000元人民幣（約6,000港元）。

法院審理查明，案發於去年7月13日下午，兩名輔警在警鐘街開展交通違法盤查工作時，何男駕駛電動車佔用機動車道並強行衝關。何男受查時突然衝至道路中央，阻礙車輛行駛，警員見狀立即上前製止，並帶他至附近屋苑調查。惟盤查過程中，何再次往小區內逃竄，更從身上取出匕首向民警揮舞，掙脫控制後逃至另一屋苑躲藏。

何男事後逃至屋苑的保安室，並挾持了正在保安室內玩耍的女孩作為人質，並要求與民警談判。在現場勸說過程中，民警趁機將何拖出保安室，成功解救出被害人。法院審理認為，何男挾持兒童作為人質，其行為已構成綁架罪，屬情節較輕。惟以暴力襲擊警察，其行為已構成妨害公務罪。後經調查，何男曾因犯盜竊罪、犯搶劫罪、犯搶奪罪被判刑，最近在2018年7月才刑滿釋放。

經鑑定，何男在案發時有完全刑事責任能力，作案時神志清楚，目的明確，實質性辨認能力完整，案發後存在明顯的自我保護行為，其作案並非受精神病性症狀影響，遂對其作出以上判決。