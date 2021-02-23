王毅：國安法保護港人權利自由　新疆不存在種族滅絕

聯合國人權理事會第46屆會議高級別會議周一（22日）舉行，中國國務委員兼外長王毅則在會上表示，《港區國安法》彌補了香港在維護國家安全方面長期存在的法律漏洞，開啟香港形勢由亂及治的重大轉折，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，也保護了香港居民根據《基本法》所享有的合法權利和自由。

王毅指出，近300萬香港市民自發簽名力挺《港區國安法》，近七成香港市民認為該法實施後，香港更安全穩定，充分說明《港區國安法》深得人心。他表示，對香港的未來充滿信心。

新疆人權問題方面，他強調新疆問題的本質是反暴恐、反分裂，並不存在種族滅絕、強迫勞動和宗教壓迫。他稱中國西部有2.4萬間清真寺，新疆人民的勞動、宗教自由是得到保障的。他表示，中國歡迎聯合國人權高級專門到訪，但反對各國藉人權問題向別國施壓、干涉內政。

英國外相藍韜文在會上則發表預先錄像演說，批評中國有計劃損害香港人權，《港區國安法》更是違反中英聯合聲明，他敦促香港必須舉行自由及公正的立法會選舉，允許反對派參加。他又批評中國損害新疆維吾爾族穆斯林及其他少數民族的人權，甚至強迫勞動、迫婦女絕育，要求聯合國派專家到新疆調查人權狀況。