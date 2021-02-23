內地湧現食泥土影片　安全成疑銷售或違法

內地社交網近日出現一批另類吃播，他們吃的竟是泥土，而相關影片的觀看人次最高更達36萬，有電商平台也在售賣這些土製品。有心理專家稱，食用泥土的行為屬於異食癖。法律界人士則指，銷售泥土供買家食用的商戶若不具備食品生產、銷售類許可，恐有違法之嫌。

內媒發現在多個影片平台均有這類吃泥土的影片，標題多帶有「異食癖」三字，而影片中的吃播大多不露出樣貌。這些影片會根據泥土種類區分，除常見的黃土外，還有新疆白土、煙熏土、膠泥土、紅土等，咀嚼起來時聲音各不相同，部分人食用時還蘸醬。有資深內容審核工作者稱，由於這類影片屬較小眾，暫無明確攔截要求，要視乎影片的危險程度，例如吃鐵釘、玻璃等肯定會被攔截。

記者在某網購平台輸入「黃土」或「異食癖」搜尋，發現有不少商家，當中有商家月銷量達200多宗，至於土的價錢則由每半公斤18至28元人民幣（約22至34港元）不等。有店家在商品說明中加入免責聲明，表示賣家不推薦吃土，認為是不良嗜好、不利於身體健康。記者發現，這些商家均不是食品店，亦無任何食品生產類許可。當記者就這些土製品的安全性向平台了解時，對方只建議記者舉報產品，再由官方核實處理。

網民對食用泥土意見不一，有人認為這行為極度危險，擔心未成年人模仿。亦有網民指此類行為「算是一種病」，大家應多關懷。濟南二安心理諮詢中心莊衞東醫生表示，成年人出現這種情況，可能心理發育遲滯，亦有部分異食患者從習慣發展成自然，指出這類行為應從精神和心理兩方面進行干預和治療。山東爭渡律師事務所黃西文則表示，若商家明知消費者購買產品是拿來食用，仍進行銷售則涉嫌違法。律師又稱，假如市民吃下產品對身體造成傷害，維權過程會很非常困難。