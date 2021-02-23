美駐世貿代辦晤台官員　延續解除對台交往限制

美國政府於今年1月換屆前夕，時任國務卿蓬佩奧突宣布美方取消所有涉及與台灣接觸的自設限制。本月11日，美國駐世界貿易組織（WTO）臨時代辦比斯比（David Bisbee）與台灣代表羅昌發會面。台媒指，這是首次有美駐WTO代表前往台代表辦公室洽談公務，顯示美國總統拜登政府繼承前朝政府解除對台交往限制的政策，並持續深化美台關係。

台灣駐世貿代表團稱，比斯比與羅昌發當日就多項議題交換意見，包括世貿事務、世貿改革、新任世貿總幹事、拜登新政府展望以及與台灣有關調解和仲裁倡議等。雙方會面後承諾未來就共同關切的議題加強合作，並共同捍衞多邊經貿體系。

報道指，過去美國駐世貿代表曾參與台代表團舉辦的新春晚會等活動，但洽談公務則屬首次。美國前駐世貿大使謝伊（Dennis Shea）已離任，由比斯比暫代出席會議。美國尚未公布駐世貿大使的新人選，但可能由美國貿易代表辦公室（USTR）三名副代表之一出任，並與美國貿易代表戴琪一同接受國會審查任命。

美國過去數十年設下複雜的內部限制，規範外交官員、其他公務員與台灣的交流。但今年1月，蓬佩奧宣布取消對台灣的交流指引，引起大陸不滿。台灣駐美代表蕭美琴於本月10日，亦與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會面。台媒指，此次是美國總統拜登自上任後，台駐美代表首次進入美國務院。