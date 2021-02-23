布林肯參加歐盟會議談中俄　賀聖盧西亞獨立周年提及台灣

美國國務卿布林肯周一（22日）應歐盟外交和安全政策高級代表博雷利的邀請，參加與歐盟外交事務委員會的視像會議，談及中國大陸等議題。布林肯同日祝賀加勒比海國家聖盧西亞獨立42周年，主動提及台灣。台外交部回應稱由衷感謝，台方樂意與美國共同協助友邦執行各項發展計劃。

美國國務院發言人普萊斯在聲明中表示，布林肯樂見歐盟因俄羅斯打壓反對派領袖納瓦尼等人，對俄實施制裁。布林肯在會上強調美國修復與歐盟關係的承諾，並與多國外長討論新冠肺炎、伊朗、中國大陸、氣候變遷等全球議題。對於德國考慮有條件開放大陸科企華為參與5G建設計劃，普萊斯指美國已就大陸造成的安全與科技挑戰，與德國等重要盟友進行頻密對話。美方非常憂慮由大陸控制5G設備對私隱、人權等帶來風險，將持續與盟友對話合作。

布林肯周一發聲明，祝賀加勒比海國家聖盧西亞獨立42周年，並延續前朝特朗普政府的做法，主動提及台灣。他對美台透過企業家網絡及培育初創企業，共同推動聖盧西亞的商業發展表示肯定，並感謝聖盧西亞持續為西半球的民主及人權發聲。前任國務卿蓬佩奧去年亦在祝賀聖盧西亞獨立41周年的聲明中提及台灣，讚揚該國與台灣的夥伴關係。

台外交部發言人歐江安當晚回應稱，對美方肯定三地的合作成果表示由衷感謝，指台灣一向秉持互惠互利精神推動踏實外交，並積極協助友邦整體發展，多年來的成果國際間有目共睹，更獲當地朝野及人民一致好評。她表示，台灣將持續與包括聖盧西亞在內的友邦及友好國家，推動有益民生福祉的合作計劃。