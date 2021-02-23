新春後氣溫飆升　全國494地高溫破同期紀錄

春節過後冷空氣減弱，全國多地近日氣溫飆升。其中，北京南郊周一（22日）錄得25.6℃，刷新了當地70年來同期最高溫。上海市區同日最高氣溫達26.2℃，更創近100年同期最高。全國494個氣象觀測站，近日均錄得有紀錄以來2月份歷史性高溫。

中央氣象台數據顯示，北京2月常年（1981年至2010年）平均最高氣溫是6.2℃。但上周六（20日），當地市區錄得20℃以上，打破該月高溫紀錄。有氣象人員稱，北京5月往常氣溫也只是24℃；但預測周二至周四（25日）當地氣溫下跌至6℃。上海市區周一錄得近100年2月下旬同期最高溫，這也是當地有紀錄以來同期歷史第二高，僅次於1921年2月27日的28.5℃。

自上周四（18日）以來，全國多地氣溫均回升，據中國天氣網消息，周日凌晨河北石家莊最低氣溫為18.9℃，連續第二日刷新1955年以來2月的最高紀錄。與此同時，山東濟南最低氣溫為15.1℃，同樣打破了70年以來該月的最高紀錄。除上述地區，河北中南部、陝西關中、山東大部、河南及以南大部地區周日氣溫分別高達25℃至29℃。

對於近期氣溫飆升，各地氣象專家有不同解釋。河南氣象台首席預報員張寧稱，當地氣溫持續升高的主因是東亞高緯冷空氣較弱，中東部大部分地區受暖氣團控制。河北省氣象台首席預報員張江濤則指出，這次升溫的地區特別是河北省中南部，因長時間沒有冷空氣或冷空氣勢力減弱造成。另太行山沿山一帶受焚風影響，暖氣團集中到山前一帶，變得更暖。山東省氣象台首席預報員史茜表示，受暖脊與西南暖平流配合影響，地面偏南大風是造成升溫的主要原因。