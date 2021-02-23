網民散布涉新冠疫情不實資訊　判囚6個月

內地一名女網民去年4月在新浪微博發布涉新冠肺炎疫情的長篇文章，去年因尋釁滋事罪被河北三河市法院判囚6個月。中國裁判文書網日前公布相關判決書，指她發布的長篇微博包括官方闢謠的虛假信息和部分未經核實的資訊，嚴重擾亂公共秩序。

涉案網民「瑪麗蓮夢六」為無業女子張文芳，1980年7月出生於山東煙台，被捕前住於河北三河。判決書指，張女於去年4月4日舉國哀悼疫歿者期間，在燕郊開發區的家中發布長文，聲稱武漢方艙醫院1,000人共用一個廁所、有人在家中隔離時餓死、有人怕傳染給家人為自己挖墳偷偷上吊、有人為了買肉從10樓爬下來、有人被派出所罰寫100遍《出門一定要戴口罩》、重症者康復後回家發現家人都去樓頂上吊自殺等信息。

判決書指，上述部分內容此前已獲官方闢謠，部分內容則屬虛假，張女未經考證發表上述言論，及後被大量轉發及閱讀，對社會造成嚴重惡劣影響。張女其後因嚴重擾亂公共秩序及涉尋釁滋事罪被刑事拘留，同月29日被逮捕。三河市檢察院去年8月14日指控她犯尋釁滋事罪，向三河市法院提起公訴。

三河市法院認為，張女在信息網絡上散布已獲官方闢謠的虛假信息和部分未經核實的信息，認定她是明知故犯，且造成公共秩序嚴重混亂，其行為已構成尋釁滋事罪，裁定她罪名成立。